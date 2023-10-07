بالفيديو.. تسلل عدد من مسلحي المقاومة الفلسطينية إلى مستوطنة سديروت

عرضت فضائية "العربية الحدث" مقطع فيديو، للحظة تسلل عدد من مسلحي المقاومة الفلسطينية إلى مستوطنة سديروت.

جاء ذلك عقب التصعيد المتبادل بين تل أبيب وقطاع غزة، مما نتج عنه مقتل وإصابة عدد من الفلسطينين، كما أدى إلى مقتل مستوطنة في سديروت، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة التأهب نتيجة التصعيد المتبادل مع الفلسطينين.

وقالت حركة حماس،: إنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ في الساعة الأولى للعملية باتجاه الداخل الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة وفي منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم السبت، للتحذير من هجمات جديدة بالصواريخ.