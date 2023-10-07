أوكرانيا: تسجيل 34 اشتباكا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، تسجيل 34 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها - في بيان لها - "إن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية".

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 67 غارة جوية و3 ضربات بصواريخ و46 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين.

وقالت "إن القوات الجوية الأوكرانية شنت 13 غارة جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي"، موضحة أن المدفعية، استهدفت مركز قيادة للقوات الروسية ونظام صواريخ مضاد للطائرات و6 أنظمة مدفعية روسية.

