رئيس ساحل العاج يحل الحكومة ويقيل رئيس الوزراء

قال الأمين العام للرئاسة في ساحل العاج، إن رئيس الوزراء باتريك أتشي أقيل مع أعضاء حكومته بعد إصدار الرئيس الحسن واتارا، مرسوما بذلك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، رئيس وزراء البلاد وحل الحكومة، يوم الجمعة، في تعديل وزاري كبير بالدولة.

وتناوب على ساحل العاج، التي تستعد لإجراء انتخابات عام 2025، ثلاثة رؤساء للوزراء منذ عام 2020.

وعمل باتريك أتشي، رئيسا للوزراء بساحل العاج في مارس 2021 عقب وفاة سلفه حامد باكايوكو بالسرطان، والذي خلف بنفسه أمادو غون كوليبالي الذي توفي في يوليو2020. واستقال أتشي من منصبه في أبريل 2022، ثم عاد خلال تعديل وزاري طفيف.

وقال الأمين العام للرئاسة: "الرئيس يعبر عن امتنانه لرئيس الوزراء باتريك آتشي ولجميع أعضاء الحكومة لالتزامهم بخدمة الأمة خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن المسؤولين المنتهية ولايتهم سيواصلون مهامهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة في وقت لاحق من الشهر.