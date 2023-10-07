الشرطة الأمريكية تكشف حقيقة الهجوم على موكب المرشح المحتمل للرئاسة

أكدت شرطة مدينة جرينيل بولاية آيوا الأمريكية عدم حدوث أي هجوم على موكب المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة في بيان توضيحي، يوم الجمعة، إن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تتحدث عن هجوم متعمد على موكب راماسوامي، حيث اصطدم اثنان من المحتجين بسيارة راماسوامي وتواريا عن الأنظار.

وأكدت الشرطة أنها لم تكتشف أثناء التحقيق أي دليل على أن حادث الاصطدام كان هجوما متعمدا، موضحة أن الحديث يدور عن حادث مروري عرضي.

وكان فيفيك راماسوامي، الذي وصل إلى ولاية آيوا في إطار فعاليات حملته الانتخابية، قد أعلن في وقت سابق بأن سيارة كان فيها اثنان من المحتجين، اصطدمت بإحدى سيارات موكبه.

ولم يكن السياسي داخل السيارة لحظة وقوع الاصطدام.