ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الطقس المتطرف يجبر 43 مليون طفل من 44 دولة على النزوح

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تسببت الكوارث الناجمة عن الطقس في تهجير ٤٣.١ مليون طفل في ٤٤ دولة خلال ست سنوات — أي قرابة ٢٠ ألف طفل يوميًا، وفقًا لدراسة جديدة لليونيسف.

الأطفال المهجّرون في مناخ متغير هي أول دراسة عالمية عن عدد الأطفال المهجرين من منازلهم بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢١ بسبب الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات، وهي تستعرض التوقعات للسنوات الثلاثين المقبلة.

وبحسب الدراسة، تعد الصين والفلبين من الدول التي سجلت أعلى الأرقام في نزوح الأطفال بسبب تعرضهما لظروف مناخية قاسية، ووجود عدد كبير من الأطفال فيهما، والتقدم المحرز في قدرات الإنذار المبكر والإخلاء.

 ولكن المقارنة على أساس نسبة الأطفال إلى مجموع السكان تُظهر أن أطفال الدول الجزرية الصغيرة، مثل دومينيكا وفانواتو، هم الأكثر تضررًا من العواصف، بينما أطفال الصومال وجنوب السودان هم الأكثر تضررًا من الفيضانات.

ads
يونسيف حقوق الطفل أثار التغيرات المناخية
ads