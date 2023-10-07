بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها يوم الجمعة، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة بلغت 0.34 %، عند 12.294،36 نقطة.



فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.8 %، ليستقر عند 1.000،76 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.78 % بمجموع 916،29 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.88 % بمجموع 11.370،05 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 589 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 631 مليار درهم مغربي.