صحيفة "روسيسكايا" الروسية تؤكد إطلاق سراح مراسلها المحتجز في قبرص

ذكرت صحيفة روسيسكايا الروسية أنه تم إطلاق سراح مراسلها ألكسندر جاسيوك، الذي اعتقلته الشرطة في وقت سابق في قبرص، وهو في طريقه للوطن.



وقالت الصحيفة: "كنا ننتظر هذه اللحظة. التزمنا الصمت حتى لا نتدخل في عملية عودة مراسلنا إلى وطنه. وهو الآن على متن طائرة عائدة إلى وطنه. الآن يمكننا أن نقول شكرا للجميع، وفوق ذلك، نشكر دبلوماسيينا وكل من ساعدونا على مساعدتهم السريعة".



وأثناء احتجاز الصحفي الروسي، استخدمت الشرطة القبرصية، بحضور العديد من الشهود، القيود والقوة البدنية الغاشمة ضده دون سبب واضح- بحسب الصحيفة.



وتم اعتقال جازيوك في 5 أكتوبر في نيقوسيا وأثناء اعتقاله، كان في سيارة بالقرب من المنزل الذي يعيش فيه مع عائلته. وتعرض الصحفي للقوة، مما أدى إلى إصابة ذراعه وفي وقت لاحق تم نقل الصحفي إلى المستشفى.

ولم تفد الصحيفة سبب اعتقال الصحفي الروسي.