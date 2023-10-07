«صبحي» و«عطية» يشهدان فعاليات حفل «وطن واحد» باستاد أسوان الرياضي.. صور

تتوالى الإحتفالات بشكل مستمر بمناسبة اليوبيل الذهبى والذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة حيث شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات حفل مبادرة "وطن واحد" لمجلس القبائل والعائلات المصرية والذى تم تنظيمه باستاد أسوان الرياضى تحت شعار "وطن واحد .. قوتنا في وحدتنا" بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة والمحافظة، والفرقة الموسيقية بلاك تيما، وعيسى وأسود .

واختتم الحفل بتبلوهات غنائية للفنان محمد رمضان ، فضلاً عن كوكبة من نجوم الفن والسينما ، وسط مشاركة واسعة من الشباب ومواطنى أسوان حيث تم تقديم سلسلة من الفقرات الغنائية التى أبهرت الحاضرين.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى القلبية لكافة فئات وطوائف المجتمع الأسوانى بهذه المناسبة الغالية والتى تعد رمزاً للإصرار والعزيمة وقوة الإرادة ، ولتكون دائماً مثالاً ونموذجاً يقتدى به لشحذ الهمم واستنفار الطاقات للعمل سوياً على استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طفرة ملموسة بمختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان السفينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «عطية» على أن هناك سلسلة متنوعة من الاحتفالات بهذه الذكرى والمناسبة العزيزة تتضمن فعاليات شبابية وثقافية وفنية لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة والسعادة على أهالى المحافظة .

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