عادل حمودة لـ«الندوة التنسيقية»: جملة «لم نتغير ولكنكم أنتم من تغيرتم» كانت مفتاح انتصار أكتوبر

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن قادة انتصار أكتوبر يكونون سعداء للغاية أثناء حديثهم عن النصر الذي تحقق، مضيفًا أن من يعتقد أن حرب أكتوبر كانت آخر الحروب التي خاضتها مصر مخطئ، لأن حرب أكتوبر المجيدة كانت حربًا عسكرية، فيما خاضت مصر حربًا دبلوماسية قوية في كامب ديفيد، وحرب قانونية في التحكيم الدولي لطابا، كما خضنا ١٠ سنوات من الحروب على الإرهاب التي يجب أن نوثقها بنفس قوة حرب أكتوبر بطريقة أو بأخرى.



جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول اليوبيل الذهبي لـ«نصر أكتوبر.. ملحمة في العزة والكرامة».



وأضاف أنه أثناء مرافقته للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إحدى اللقاءات التى جمعته مع جورج بوش الابن في مزرعته فى تكساس، طلب من الرئيس وقتها أن يحكي قصة الأسير الإسرائيلي الذى سقط فى المنصورة أثناء حرب أكتوبر، حينما كان مبارك قائدًا للقوات الجوية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق حكى أنه أصر على أن يكون هو من يستجوب هذا الأسير، وسأله عن كثرة أخطاء الجيش الإسرائيلي وتشكيلاته الخاطئة وسبب تغيريهم عما كانوا يرددونه، فرد الجندى الإسرائيلي قائلًا: "لم نتغير ولكنكم أنتم من تغيرتم"، موضحًا أن هذه الجملة كانت مفتاح حرب أكتوبر.



وأوضح «حمودة» أنه أثناء مرافقته للرئيس الراحل أنور السادات بطل حرب أكتوبر مع المراسلين العسكريين لمتابعة انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء، قال الرئيس السادات أن المخابرات المصرية استطاعت التقاط وفك شفرة اتصال بين إبراهام مندلر قائد المدرعات فى سيناء مع شوئين قائد المنطقة الجنوبية، وقامت القوات المصرية بضرب طائرة مندلر، وقال السادات باعتزاز "هي دي بقى التكنولوجيا يا ولاد".



أدار الندوة أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك كلًا من اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامي والكاتب الكبير عادل حمودة، والدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية.

