الخطوط الفرنسية تحصد جائزة الأفضل في أوروبا 2023

حصلت الخطوط الجوية الفرنسية على جائزة شركة الطيران الرائدة في أوروبا لعام 2023 ضمن جوائز السفر العالمية، والتي تنافست فيها شركة الطيران الفرنسية مع 9 شركات طيران أخرى من دول في أوروبا.

واحتفلت جوائز السفر العالمية بنسختها الثلاثين في باتومي، جورجيا، وتم تقديم العديد من الجوائز الأخرى خلال الاحتفال إلى جانب جائزة شركة الطيران الرائدة في أوروبا 2023، حيث تم تكريم جوائز مثل أفضل شركات الطيران والوجهات والمعالم السياحية الرائدة من جميع أنحاء العالم.

وجاءت شركات الطيران التسع الأخرى التي كانت مرشحة لهذه الجائزة كالتالي:

الخطوط الجوية البريطانية

إيبيريا

أيسلندا للطيران

الخطوط الجوية الملكية الهولندية كي إل إم

لوفتهانزا

الخطوط الجوية الاسكندنافية ساس

الخطوط الجوية السويسرية الدولية

اضغط على الخطوط الجوية البرتغالية

الخطوط الجوية التركية

وفي 2022 استلمت الخطوط الجوية الفرنسية، جائزة شركة الطيران الرائدة في أوروبا من الدرجة الاقتصادية والتي تسلمها فابيان بيلوس، نائب الرئيس الأول لخدمة العملاء في الخطوط الجوية الفرنسية، وفي عام 2023، فازت الشركة بما مجموعه ثلاث جوائز، وهي على النحو التالي: شركة الطيران الرائدة في أوروبا 2023، شركة الطيران الرائدة في أوروبا - الدرجة الأولى 2023 والعلامة التجارية الرائدة لشركات الطيران في أوروبا 2023.

وفي وقت سابق، في عام 2005، فازت الخطوط الجوية الفرنسية بجائزتها الأولى في فئة شركة الطيران الرائدة في المحيط الهندي -الدرجة الأولى-، ومنذ ذلك الحين، تم ترشيحها في مختلف الفئات وحققت النجاح بفوزها بعشر جوائز، بما في ذلك شركة الطيران الرائدة في العالم للدرجة الاقتصادية الممتازة 2022، ودرجة رجال الأعمال 2021 وشركة الطيران الرائدة في أوروبا الدرجة الاقتصادية 2015.

علاوة على ذلك، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية كيه إل إم، نقلت شركة الطيران 83 مليون مسافر في عام 2022، وخلال الربع الثاني من عام 2022، كانت هناك العديد من التطورات حيث تم تحقيق إيرادات بقيمة 386 مليون يورو، وبلغ صافي الدخل 324 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.8 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، كما أُعلن في البيان الصحفي الرسمي للخطوط الجوية الفرنسية، وبعد الاعتراف بها كشركة الطيران الرائدة في أوروبا في عام 2023، من المقرر أن تصبح شركة الطيران الشريك الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024.