الأهلي يحسم ديربي جدة بانتصار على الاتحاد في الدوري السعودي

حسم فريق الأهلي، ديربي جدة لصالحه بالفوز على الاتحاد بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

أحرز هدف اللقاء الوحيد، لاعب خط وسط الراقي فرانك كيسي في الدقيقة 31 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليصبح أول إيفواري يسجل هدفًا في ديربي جدة.

وانتهت المباراة بفوز أهلي جدة، بعدما حاول لاعبو اتحاد جدة إدراك التعادل ولكن باءت كل المحاولات بالفشل، حيث وقف القائم بالمرصاد لكرة الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 45+2، الذي ألغت له تقنية الـVAR هدفًا له في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وعاد الأهلي إلى سكة الانتصارات في الدوري السعودي، بعدما ابتعد عنها أمام الاتفاق والنصر بالتعادل في الأولى والخسارة في الأخيرة.

وبتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، ليتساوى في عدد النقاط مع اتحاد جدة صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.