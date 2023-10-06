وزير الشباب يبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور باسم فليجة المهداوي استاذ جراحة الكتف بالمنظار في المانيا ومؤسس الجمعية الألمانية لجراحة الكتف والمرفق، لبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف والمرفق لأول مرة في أفريقيا والشرق الاوسط.

أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لهذا المؤتمر العالمي لجراحة الكتف فرصة هامة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية والطب في إفريقيا والعالم، ويعمل علي تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتجارب بين الأطباء المصريين والأطباء الأجانب المشاركين، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر وتطوير القدرات الطبية المحلية في مجال جراحة الكتف.



أشار "صبحي" إلي أن هذه المؤتمرات أحد آليات الدولة لتعزيز السياحة الطبية وسياحة المؤتمرات العلمية، والتي تعكس جهود الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز قطاع الرياضة وتطوير التجهيزات الطبية والرعاية الصحية وتطوير القدرات الطبية في مصر، مما يعزز مكانتها كوجهة مرموقة للفعاليات والمؤتمرات العلمية العالمية.

ويعقد المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف والمرفق كل ثلاثة سنوات في إحدى مدن العالم بحضور كافة أخصائين هذا المجال من كل أنحاء العالم، وتصبح الدولة المضيفه هي المركز العالمي لإدارة شئون جراحة الكتف والمرفق واصابات الملاعب وتأهيل المرضى والرياضيين في العالم لمدة ثلاثة سنوات.



ومن المتوقع حضور 4 الاف عالم ومتخصص في هذا المجال.