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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تدعو لاجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث إمدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن روسيا دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في 13 أكتوبر؛ لبحث الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا.

وأشار بوليانسكي عبر قناته على "تلجرام" حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم- إلى أن مجلس الأمن الدولي في الأسبوع المقبل، سيتعين عليه مرة أخرى مناقشة القضايا الأوكرانية.

وأضاف: "دعا الأوكرانيون والغربيون الداعمون لهم لعقد اجتماع لمناقشة الهجوم الصاروخي على قرية جروزا بمنطقة خاركوف في أوكرانيا، المقرر عقده في يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر".

وتابع بوليانسكي: "بما أننا عادة لا نسمح للغربيين بنشر رواياتهم بحرية من منصة مجلس الأمن، فقد طلبنا على الفور عقد اجتماع لمناقشة شحنات الأسلحة التي يرسلها الغرب لأوكرانيا، وسيعقد الاجتماع في يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر".

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