المستشار الألماني يحدد شرطا لتسليم صواريخ "تاوروس" للقوات الأوكرانية

أكد أولاف شولتس المستشار الألماني، في رد على سؤال بشأن شروط توريد صواريخ "تاوروس" إلى القوات الأوكرانية، أن الجيش الألماني لا يمكنه المشاركة في صيانة هذه الأسلحة سواء في أوكرانيا أو خارجها، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال المستشار الألماني على هامش قمة غير رسمية للزعماء الأوروبيين في مدينة غرناطة الأسبانية: "نحن نتفق على كل قرار على حدة. ولدينا نقطة واحدة وهي أن مشاركة الجنود الألمان في أي أنشطة، حتى خارج أراضي أوكرانيا، أمر مستحيل بالنسبة لنا".

وأعلن شولتس، سابقا، إرسال منظومة دفاع جوي أخرى من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، مشيرا إلي أن تسليم صواريخ "تاوروس" إلى كييف ليس قيد النقاش في الوقت الحالي.

من جانبها، قالت ماري أجنيس ستراك زيمرمان رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، أن بلادها قد ترسل صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا في حالة أن أعلنت الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ "أتاكمس".

فيما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الألمانية أجلت إرسال صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى للجيش الأوكرانى جراء المخاوف من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.