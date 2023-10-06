«ناني» يقود أضنة دمير للفوز على طرابزون سبور بمشاركة تريزيجيه

تلقى فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خسارة من مضيفه أضنة دمير سبور بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب أضنة الجديد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي.

تواجد تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون في مواجهة اليوم، قبل أن يشارك في الدقيقة 72 بدلًا من زميله تاشاركيس فونتاس.

سجل هدف اللقاء الوحيد، النجم البرتغالي لويس ناني صاحب الـ36 عامًا في الدقيقة 29 من عمر المباراة، ليقود لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق فريقه الحالي لانتصار ثمين على رفاق تريزيجيه.

وعاد محمود حسن تريزيجيه للمشاركة في مباريات طرابزون سبور مجددًا، بعد فترة التوقف الدولي السابقة، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به أمام جالطا سراي بكسر في الضلوع.

بتلك النتيجة، رفع أضنة دمير سبور رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي خلف فنربخشة وجالطا سراي، فيما تجمد رصيد طرابزون سبور عند 12 نقطة في المرتبة الخامسة.