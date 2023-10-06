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الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان يحتفل بالمولد النبوي

نادي الصفوة الرياضي
نادي الصفوة الرياضي بالعاشر يحيي حفل المولد النبوي الشريف
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نظم نادي الصفوة الرياضي، بالعاشر من رمضان ، برئاسة المهندس عادل إسماعيل ، والمحاسب إبراهيم بحلاق نائب رئيس مجلس الإدارة، مساء اليوم الجمعة، حفلا فني للإحتفال بالمولد النبوي الشريف، واليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيد أحيي الحفل فرقة المرعشلي السورية للانشاد الديني، وذلك علي المسرح الكبير بتراس النادي.

قدمت فرقة الإنشاد الدينى مجموعة متميزة من الفقرات الغنائية فى حب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وسط تفاعل ومشاركة أعضاء النادى وذويهم من السيدات والشباب والأطفال.

فى كلمته، رحب المهندس عادل إسماعيل ، رئيس النادي، بالحضور، مشيرا إلى أن المولد النبوى الشريف يمثل احتفالية غالية لكل مسلم، موجها الشكر للحضور نيابة عن أعضاء النادى ومجلس الإدارة.

حضر الإحتفالية  النائب حمودة محمد عضو مجلس النواب ، المهندس مدحت شهاب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالعاشر ،  الدكتور صبحي نصر عضو جمعية مستثمري العاشر ،أحمد عبد الرؤوف، رئيس اتحاد عمال العاشر ،مجدي ماضي مدير إدارة الشباب والرياضة بالعاشر، المستشار أحمد  المسلمين، عبدالحليم الرماح،  هدي مصطفي ،صفاء رشاد، أسامة أبو زيد، أعضاء مجلس الادارة، محمود فتحي المستشار الإعلامي.

نادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان يحبي حفل المولد النبوي الشريف

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نادى الصفوة الرياضى العاشر من رمضان حفل المولد النبوي الشريف المهندس عادل إسماعيل المهندس مدحت شهاب
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