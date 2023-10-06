اللواء محيي نوح عن أحمد عز وتجسيد شخصيته في "الممر" : "بعتبره من أبنائي"

علق الفنان أحمد عز خلال مداخلة هاتفية لتغطية قناة "CBC" الخاصة بنصر أكتوبر بعنوان يوم الكرامة على دوره في فيلم الممر أثناء استضافة اللواء محيي نوح صاحب الشخصية الحقيقية التي جسدها "عز" في الفيلم .

قال "عز" خلال المداخلة: "كان لي شرف تجسيد شخصية اللواء محيي نوح، في فيلم الممر"، إذ رد اللواء محيي قائلًا: "أحمد ابني العزيز اللي بعتبره من أبنائي وشكرا على تجسيد شخصيتي في الفيلم".

كشف الفنان أحمد عز كواليس عديدة عن تجسيده دور المقدم "نور" خلال فيلم الممر، لافتًا إلى أنه وفريق العمل كانوا يقضون 4 ساعات في الصحراء ولم يكن معهم هواتف محمولة.

تابع : "الفيلم ده من أصعب الأفلام التي مرت على مستوى التحضيرات والاستعدادات، كنا نمشي في الصحراء 4 ساعات ندور على مواقع للتصوير، والفضل يرجع إلى الشؤون المعنوية التي رتبت كل شيء، والمخرج شريف عرفة".

عن سر جملة "البسوا المموه.. بيخافوا منه" التي نالت إعجاب الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها بشكل كبير، قال عز: "دي جملة أستاذ شريف هو اللي قالي قول كده واحنا بنصور، ومكنتش متخيل أن الجمهور هيتفاعل معاها كده".

أضاف : "احنا كفنانين كنا حاسين إننا بنعمل حاجة كبيرة أوي، والناس دي كانت بتروح تعمل العمليات الاستشهادية وعارفة إنها مش راجعة لأهلها، إحنا معملناش حاجة، بالنسبة للأبطال الحقيقيين، ده أقل حاجة نقدمها لناس كانت شايله روحها على كفها بجد".

حقق فيلم الممر نجاحًا كبيرًا، إذ كان من بطولة الفنان أحمد عز أثناء تجسيده لشخصية المقدم نور، حيث أن الفيلم يروي بعض عمليات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف عقب هزيمة يونيو من العام 1967.

أثار الفيلم إعجاب المصريين خاصة شخصية الفنان أحمد عز، وجعلهم يتسمرون أمام شاشات التلفزيون في مختلف الأماكن سواء المنازل والمقاهي والشوارع لمشاهدته والتفاعل مع أحداثه، وسط مزيج من مشاعر الفرحة والحزن والبكاء والضحك والخوف والقلق، ثم الهتاف في النهاية فرحا بالانتصار.

لم يكن "الممر" مجرد فيلم وطني عابر، يمكن مشاهدته والتنبؤ بأحداثه التي اعتدنا أن تدور إما عن نكسة 1967، أو انتصار أكتوبر المجيد 1973، لكنه رصد فترة لم تتحدث عنها الغالبية العظمى من الأعمال الوطنية وهي حرب الاستنزاف وغليان الشارع المصري، وعلاقة الشعب بالجيش.



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