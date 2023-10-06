ملتقى ثقافة وفنون الفتاة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة ، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.

واحتفل الملتقى باليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر ضمن فعالياته بمناسبة مرور 50 عام على انتصارات اكتوبر.

قالت دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة أنها تأثرت بزيارة الكتيبة 101 ،وانها فخورة بالقوات المسلحة التي تعد درع الامان لمصر وتظهر قوتها الغاشمة إذا ما أراد اي احد أن يعتدي عليها ، مشيرة الى أنها لاقت دعما كبيرا حول هذا الملتقى من كل الجهات المعنية في استمرار وإقامة هذا الملتقى.

أعقب ذلك احتفالية لفرقه الموسيقى العربية تغنت خلالها بعدد من الاغاني الوطنيه في ذكرى انتصار أكتوبر.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

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