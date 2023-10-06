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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

أحمد علوان يفوز بالدورة الرابعة لجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم"

أحمد علوان
أحمد علوان
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قدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  التهنئة والتقدير للمعلم الدكتور أحمد علوان الذي فاز بالمركز الثاني عشر ضمن ١٥ معلما فائزا في الدورة الرابعة لجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم" التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد  حجازي حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير قدرات المعلمين والارتقاء بأدائهم الذي ينعكس بدوره على رسالتهم السامية في تنشئة وتأسيس الأجيال المتعاقبة من أبنائنا الطلاب، مشيدا بالتمثيل المشرف الذي قدمه الدكتور  أحمد علوان خلال الدورة الرابعة لجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم".

شهدت الدورة الرابعة لجائزة “محمد بن زايد لأفضل معلم” مشاركة ما يقارب ١٠ آلاف معلِّم، تأهَّل منهم للمرحلة النهائية 25 معلِّماً، ووصل عدد الفائزين المكرَّمين إلى 15 معلِّما.

يشار الى أن الدكتور أحمد علوان يعمل معلما بالمدرسة المصرية الدولية بالمعراج وهي مدرسة حكومية دولية بنظام البكالوريا الدولية.

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