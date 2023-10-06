أحمد العوضى فى ذكرى أكتوبر:"زى النهارده رجعنا أرضنا وكرامتنا"

وجه الفنان أحمد العوضى رسالة إلى الشعب المصرى والجيش والقيادة المصرية، بمناسبة الذكرى ال ٥٠ لنصر أكتوبر المجيد .

كتب العوضى فى منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً "زي النهارده رجعنا ارضنا وكرامتنا، كل سنه وكل مصر بخير بمناسبة نصر اكتوبر المجيد، حفظ الله مصر وجيشها وشعبها العظيم، وستظل مصر صامده رغم انف الحاقدين والمتربصين،

كل سنه واحنا رافعين راسنا فوق الدنيا كلها، تحيا مصر دائما وابدا".

يشار الى أن العوضى يستعد بالتحضيرات لفيلم "الاسكندراني"، بطولة أحمد العوضى، زينة، محمد رضوان، خالد سرحان، حسين فهمى، محمود حافظ، بيومى فؤاد، عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والإخراج خالد يوسف.

يذكر أن الفنان أحمد العوضى شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "ضرب نار"، بطولة أحمد العوضى، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصرى، إنتصار، أحمد بدير، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج مصطفى فكرى.