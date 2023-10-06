الدوري السعودي.. النصر بقيادة رونالدو يتعثر أمام أبها

تعثر فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، بالتعادل الإيجابي مع نظيره أبها بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو في المباراة أساسيًا، حيث قاد الخط الهجومي بجانب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ولم يسجل كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، كما لم يصنع أي أهدافًا، بالرغم أنه يحتل صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 10 أهداف حتى الآن.

افتتح البرتغالي أوتافيو التسجيل للعالمي مبكرًا في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف زميله تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وأحرز سعد بقير هدف أبها في الشوط الأول في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح النصر.

وفي الوقت القاتل من اللقاء، أحرز إيكامبي هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 90+2، ليفرض أبها التعادل على النصر، في أول تعثر للأخير منذ أول جولتين بدوري روشن.

بتلك النتيجة، احتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 19 نقطة، فيما حصل أبها على النقطة رقم 7 ليحتل بها المركز الخامس عشر.