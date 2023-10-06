إنقاذ شاب أشعل النار فى جسده بالدقهلية

أشعل شاب بمركز الجمالية محافظة الدقهلية النار بنفسه خلال سيره بشارع عزبة المحطة بنطاق المركز بعدما قام بسكب مادة قابلة للإشتعال "بنزين" على جسده وبسؤال شقيقته أكدت معاناته من مرض نفسي وترديده بعض العبارات الغير مفهومة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير المباحث الجنائية، من مأمور مركز شرطة الجمالية، بورود اشارة من مستشفى الجمالية المركزي بوصول "إبراهيم.م.م"،35 عاما، لايعمل ومقيم بندر ميت سلسيل مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالظهر والبطن والقدمين واليدين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية الى المستشفى وبسؤال شقيقة المصاب"حنان"،37 عاما، ربة منزل ومقيمة ميت سلسيل، قررت انه حال سير شقيقها بأحد شوارع عزبة "المحطة" بمدينة الجمالية، قام بسكب كمية من مادة بترولية وأشعل النيران فى نفسه كونه يعاني من مرض نفسي ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بسؤال المصاب فى محضر الشرطة هذي بعبارات غير مفهومة ،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات.