"صحة الدقهلية" تنظم دورتين حول برنامج إدارة المضادات الحيوية

نظمت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع إدارة التدريب و البحوث و بالتعاون مع الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة دورتين تدريبيتن عن برنامج إدارة المضادات الحيوية و الإمداد الدوائى.

جاء ذلك بإجمالي حضور 90 متدرب بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر الطبية.

قام بالتدريب نخبه من مسئولى الادارة المركزية للشئون الصيدلة بوزارة الصحة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وإشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب و الدكتورة إيمان عبد الله الزاهى مدير عام الإدارة العامة للصيدلة و الدكتورة رشا نور الدين مديرة ادارة التفتيش الصيدلي الحكومي.

تضمنت الدورة الأولى تدريب صيادلة المستشفيات والوحدات على برنامج إدارة المضادات الحيوية باعطاء نبذة مختصره عن المضادات الحيويه وكيفية تأثيرها على الميكروبات ومعرفة طرق المقاومة التي تقوم بها الميكروبات والإستخدام الأمثل لكل مضاد حيوي والأثار الجانبية له وكيفية عمل antimicrobial stewardship في المستشفيات وعمل الإحصائيات و Excel Sheet الخاص بالإستراتيجيه الوطنيه لترشيد إستهلاك المضادات الحيويه.

كما تضمنت الدورة الثانية تدريب صيادلة المخازن و الوحدات الصحية على منظومة الإمداد الدوائى و كيفية الإستعانه بالتطور الرقمى و الميكنى و تطبيقه مع هيئة الشراء الموحد و تسهيل حصر و طلب و تحريك الأدوية و تطبيق سياسة التخزين الجيد و الاستغلال الامثل للمخزون الدوائى بالشكل الذى يحقق أعلى كفاءه لتحقيق سلامة المريض و توفير الأدوية بكافه السبل السريعة .

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