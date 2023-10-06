اليابان تسلم محولين كهربائيين لأوكرانيا قبل الشتاء

أفادت السلطات اليابانية بأنها سلمت محولين كهربائيين عاليي الطاقة رسميًا إلى أوكرانيا، قبل فصل الشتاء.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة، أن المحولين يعدان أحدث دعم قدمته اليابان لأوكرانيا التي مزقتها العملية العسكرية الروسية، والتي شهدت تدمير البنية التحتية للطاقة.

وأقيم حفل بمناسبة تسليم المحولات الذاتية عبر مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منشأة للطاقة في وسط أوكرانيا، حيث تعهدت اليابان بالمساعدة في استعادة إمدادات الكهرباء في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية؛ للحفاظ على دفء الناس خلال فترة الشتاء.