تفاصيل ملتقى ثقافة وفنون الفتاة بشمال سيناء

استقبلت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صباح اليوم فتيات وسيدات المحافظات الحدودية المشاركات بالملتقى الثقافى ال13 لثقافة وفنون المرأة، المقام ضمن فعاليات ملتقى "أهل مصر" برعاية د نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار" يهمنا الإنسان"، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

وفي قصر ثقافة الشيخ زويد رحبت د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للبرنامج، بالمشاركات، معربة عن سعادتها بوجودهن على أرض سيناء التى ارتوت بدماء الشهداء من أبناء الوطن سنوات طويلة كونها مطمعا للكثيرين نظرا لأهميتها الجغرافية والاستراتيجية، والاقتصادية، والسياحة.

وتابعت قائلة: نجتمع اليوم بمدينة الشيخ زويد بعد تطهيرها من الإرهاب الغاشم، لننقل رسالة إلى العالم وهي أن سيناء آمنة، وأيضا للتعريف بأهمية الانتماء للوطن، ودعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، وتعزيز مشاركتها فى المجتمع.

واختتمت حديثها بتوجيه بالشكر إلى د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة لدعمهما الكامل لخروج هذا الملتقى إلى النور، وللمخرج أحمد السيد لجهوده في الفعاليات.

من جانبه أشار المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، إلى أهمية ومكانة المرأة في المجتمع، ووجه حديثه للمشاركات قائلا: "أنتن الأمل والواقع المختلف"، وطالب المشاركات بملاحظة ما حدث من تطور سريع في سيناء، وما تتمتع به المجتمعات الحدودية من مقومات يمكن دعمها وتنميتها وتطويرها، خاصة بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي مكّن من إلغاء فكرة البعد الجغرافي.

وأضاف أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، أن الدولة وجميع الجهات الثقافية المعنية لتقديم كل الدعم للمتدربات كونهن سفيرات لمحافظاتهن.

وضمن فعاليات الملتقى المستمر حتى 13 أكتوبر الحالي، أقيمت محاضرة بعنوان "أهمية العمل التطوعي" تحدث خلالها د. الشافعي أحمد- أستاذ ورئيس قسم خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالعريش سابقا، عن دور العمل التطوعي في التواصل مع الآخرين وتقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع ،وتحقيق التنمية المستدامة.

كما شهد قصر ثقافة الشيخ زويد افتتاح معرض منتجات نادي المرأة، لتتوجه بعدها المشاركات إلى قرية أبو العراج لزراعة 200 شجرة زيتون بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة شمال سيناء. والهدف العام للمشروع هو التعريف بالثقافة المحلية وتراث محافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية، ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن.

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