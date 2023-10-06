الجيش اللبناني: إحباط عملية تهريب أشخاص وإنقاذهم مقابل شاطئ طرابلس

أعلن الجيش اللبناني أن دورية من القوات البحرية أحبطت، اليوم الجمعة، عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس، وتمكنت من إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية السورية بينهم 8 نساء و24 طفلًا، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة المذكورة.

وجددت قيادة الجيش اللبناني، تحذيرها من خطورة الهجرة غير الشرعية، لكونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة.

وأكدت قيادة الجيش أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.