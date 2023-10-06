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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا وأستراليا تؤكدان التزامهما بحماية حقوق النساء والفتيات

بريطانيا وأستراليا
بريطانيا وأستراليا
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جددت أستراليا والمملكة المتحدة، اليوم الجمعة تأكيد التزامهما بتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق جميع النساء والفتيات.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن حكومتي أستراليا والمملكة المتحدة أصدرتا بيانا بمناسبة الحوار الاستراتيجي الافتتاحي بين أستراليا والمملكة المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين في وقت تتصاعد فيه المحاولات العالمية للتراجع عن المساواة بين الجنسين والتراجع عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات.

وشدد البيان على أنه في ظل الأزمات والصراعات وتغير المناخ، على أهمية حماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان في جوهر المعايير الدولية من خلال الشراكة والتعاون الذي يحقق التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ويخفف من المخاطر التي قد تعترض تحقيق المساواة.

ولفت إلي التزام أستراليا والمملكة المتحدة بالقيادة العالمية والعمل على جداول الأعمال ذات الصلة بالمرأة والسلام والأمن (WPS) وإنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومن المقرر أن تقود أستراليا والمملكة المتحدة جهود الوقاية والاستجابة القائمة على الأدلة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال تبادل المعرفة والدعوة.

وفيما يتعلق بالصحة والرفاهية، أكدت أستراليا والمملكة المتحدة التزامهما بالإعمال الكامل للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لجميع الأشخاص والوقاية من سرطان للنساء بما في ذلك الجهود المبذولة لتسريع امتصاص فيروس الورم الحليمي البشري.

وأضاف البيان أن أستراليا والمملكة المتحدة ستواصلان جهود الدعوة والعمل بشأن الحماية الاجتماعية كوسيلة فعالة لمعالجة الفقر ودعم نتائج المساواة بين الجنسين على مدى الحياة، بما في ذلك معالجة العنف والاستجابة لآثار تغير المناخ.

وفي إطار المضي قدمًا في تحقيق المساواة بين الجنسين، اتفق البلدان على تعزيز المشاركة مع البلدان الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، عبر المنتديات المتعددة الأطراف ومجموعات العمل غير الرسمية والتحالفات الواسعة لدعم حقوق الإنسان للنساء والفتيات.

وفي الأشهر المقبلة، ستعمل أستراليا والمملكة المتحدة معًا للتحضير لدورات عام 2024 للجنة وضع المرأة ولجنة السكان والتنمية، بالإضافة إلى اجتماعات رؤساء حكومات الكومنولث.

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