أحمد حاتم يشارك جمهوره بمشهد من كواليس فيلمه "حسن المصرى"

نشر الفنان أحمد حاتم على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو من كواليس فيلمه الجديد "حسن المصرى" ليشارك به جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/CyEIB9Ns6QA/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==



ظهر من خلال المشهد، بتنفيذ أحد مشاهد العراك والأكشن، وقام حاتم بتفادى الضربات، وعلق على الفيديو "الحمدلله مجتش فيا، كواليس حسن المصرى" .

تم طرح الفيلم فى دور العرض السينمائى خلال الايام القليلة الماضية، فيلم "حسن المصرى" بطولة أحمد حاتم، مراد مكرم، دياموند بو عبود، لينا صوفيا، فريال يوسف، والإخراج سمير حبشي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم فيلم "المطاريد"، بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمود حافظ، محمد محمود، محمود البزاوى، والإخراج ياسر سامى