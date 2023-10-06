احتفالا بالعيد القومي للغربية.. المفتي والمحافظ يسلمان جهاز عرائس لـ10 فتيات

سلم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وصباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع 20جهاز عرائس لـ10 فتيات من غير القادرات على شراء مستلزمات العرائس من الأجهزة المنزلية، كونهن من الفئات الأولى بالرعاية كما حددتها مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة العربي للتنمية المجتمعية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العميد هاني عامر المستشار العسكري، الشيخ عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب، الأستاذ محمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية.

وقدم محافظ الغربية، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة ومعربا عن سعادته البالغة بوجوده معهم، ومؤكدا أن الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رحمي أن هذا الحدث يمثل جزءا مهما من احتفالات المحافظة بعيدها القومي كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات، موجها كلمته للفتيات بأنهن أمهات المستقبل ومربيات الأجيال القادمة مثنيا على دور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية في تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا وان هذه المبادرة كانت نموذجا من النماذج المضيئة التي من المفترض أن يسير على خطاها باقي منظمات المجتمع المدني ليتقدم من خلالها بقية القطاعات.

ومن جانبها أعربت صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج كما قدمت التهنئة إلى محافظ الغربية، وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة الغربية بمناسبة العيد القومي والذي يتزامن مع احتفالات الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت مدى ترابط شعبنا العظيم في أوقات المحن حتى تحقق النصر بفضل الله

كما أهدت درع مجموعة العربي تقديرا لدور وجهود المحافظ مؤكدة أن مؤسسة العربي لن تدخر جهدا في المشاركة في أعمال الخير والوصول للفئات الأكثر احتياجا ومساعدتها بالمشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة في مجلات التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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