وزارة الشباب والرياضة تصدر تقريرها الأسبوعي عن أهم الأنشطة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي تقريرها الاسبوعي والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع من ٢٩ سبتمبر حتى ٥ أكتوبر 2023 ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة:



• التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد جدي محمود وزير الشباب والرياضة بدولة الصومال، لبحث التعاون المشترك بين مصر والصومال في المجال الرياضي والشبابي.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نهائي كأس الدكتور عبد الأحد جمال الدين، لكرة القدم في نسخته الثامنة والعشرون.

• استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة قبيل انطلاق الزيارة الميدانية التى قام بها الوزير لعدد من المنشآت بشمال سيناء.

• أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ماراثون رياضي بطريق الشلاق بالشيخ زويد.

• تفقد الدكتور أشرف صبحي يرافقه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرية الظهير ومتابعة المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجاً، وافتتاح ملعب جديد مطور بالقرية.

• افتتح الدكتور أشرف صبحي، الملعب المطور بمركز شباب الجورة، برفقة اللواء الدكتور محمد الفضيل شوشة، كما شهد الوزير الأنشطة الرياضية المتنوعة المقامة بالمركز، وأطلق فعاليات كأس الجمهورية الجديدة، بمشاركة ٥٠٠ لاعب من٣٢ فريق لكرة القدم الخماسية بشمال سيناء.

• تفقد الدكتور أشرف صبحي واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، القافلة المقامة بمركز شباب حي الكوثر، ضمن سلسلة قوافل الوزارة المجتمعية "طبية- اجتماعية- توعوية" تحت شعار "بشبابها نساعد اهالينا".

• تفقد الدكتور أشرف صبحي، أعمال تطوير مركز شباب الشيخ زويد بشمال سيناء، ومشاهدة مجموعة من الأنشطة والبرامج التى تنفذها الإدارات المركزية بالوزارة داخل المركز.

• أطلق الدكتور أشرف صبحي واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أولمبياد الطفل المصري، والتي تُقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ومجموعة متنوعة من البرامج على شاطئ الشيخ زويد.

• أطلق الدكتور أشرف صبحي يرافقه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إشارة بدء مهرجان سباق الهجن بمضمار نادى الهجن الرياضي المصري بالكيلو 17 غرب مدينة العريش.

• تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المهرجان الأول للزيتون في مدينة العريش، والمقام بمزرعة الزيتون، بمناسبة الاحتفالات بذكري انتصارات السادس من أكتوبر.

• شارك الدكتور أشرف صبحي، في اللقاء الحواري الذي أقيم بجامعة بورسعيد، في إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٦ والتي تستضيفها المدينة الرياضية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس، لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للعبة.

• كرم الدكتور أشرف صبحي، لاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وأعلن عن زيادة ومضاعفة مكافآت البطولات القارية والعالمية والاولمبية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، بحضور رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الرياضية ولاعبي المنتخبات والإعلاميين وقيادات الوزارة.

• اجتمع الدكتور أشرف صبحي، برؤساء الاتحادات الرياضية، لاستعراض خطة عمل الاتحادات الرياضية ودورها مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة في سبيل إعداد لإعداد لاعبي المنتخبات الوطنية وتنفيذ معسكراتهم التدريبية لخوض مختلف المنافسات في البطولات الدولية، وصولًا لأولمبياد باريس.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، حفل افتتاح بطولة أفريقيا السادسة عشرة للرماية "بندقية ومسدس"، على مستوى الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، والتي تستضيفها مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، مهرجان شباب العمال في حب مصر، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، والتي شهدت عرض توضيحي لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض لإنجازات اتحاد شباب العمال.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ختام المهرجان الرياضي الثالث للأسر الطلابية للجامعات المصرية بجامعة كفر الشيخ، بمشاركة 400 طالباً وطالبة من ١٨ جامعة.

• استقبل الدكتور أشرف صبحي، الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، تناول اللقاء مناقشة المقترحات الخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بسفر وعودة بعثات المنتخبات القومية المصرية في جميع الالعاب خلال مشاركتهم في البطولات الخارجية على المستوى الدولي والقاري.

• شارك الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللقاء الحواري والذي شهد حضور ما يفوق الـ ٥ الاف شاب وفتاة من شباب مصر، والذي اقيم بمركز شباب المعادي بمحافظة القاهرة.

• أرسل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برقية تهنئة إلى نظيره المغربي، تتضمن تهنئة المغرب الشقيق علي استضافة منافسات كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع البرتغال واسبانيا.

ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة والاشادة بالإنجازات التالية:

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، مريم حمدي لاعبة منتخب مصر والاتحاد المصري للدارتس، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم للدارتس الذي أقيم بالدنمارك.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، بعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف، بعد تصدرها جدول ترتيب وميداليات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار ببلغراد بصربيا، وبهذا يتصدر الفراعنة جدول ترتيب البطولة بـ 30 ميدالية بواقع 12 ذهبية و9 فضيات و9 برونزيات.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، الإتحاد المصري للخماسي الحديث، والبطل الأولمبي أحمد الجندي، بعد تتويجه بذهبية كأس التحدي العالمي في اسبانيا.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، المنتخب الوطني للبادل، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل، وفوزهم على المنتخب الكويتي، في المباراة التي أقيمت بملاعب ندا الشباب بالإمارات.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، نور الطيب لاعبة المنتخب الوطني للاسكواش، بعد فوزها بلقب بطولة ساوث ويسترن والمقامة بولاية تكساس الأمريكية.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للكاراتيه، ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للكاراتيه، على إنجازهم في بطولة الدوري العالمي "البريميرليج"، بتحقيق ٧ ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، الإتحاد المصري للرماية ولاعب المنتخب الوطني محمد حمدي، بعد تتويجه بذهبية 10 متر بندقية هواء، والتأهل الى أولمبياد باريس، ببطولة أفريقيا للرماية في مصر.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للرماية بعد الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء في الفرق، والرامي مجدي حافظ لحصوله على الميدالية الفضية في منافسات 10 م بندقية ضغط هواء، في بطولة أفريقيا للرماية.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعبة المنتخب الوطني ريماس خليل، بتأهلها إلى أولمبياد باريس، بعد إحرازها الميدالية الفضية في منافسات 10 متر مسدس سيدات، والرامية مي مجدي لحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات 10 م بندقية ضغط هواء سيدات، بالبطولة الأفريقية السادسة عشرة للرماية.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للرماية ولاعبة المنتخب هالة الجوهري، بعد حصولها على الميدالية الذهبية وتأهلها لأولمبياد باريس، في منافسات فردي المسدس هواء 10م ببطولة أفريقيا السادسة عشرة، وحصدت اللاعبة يارا عصام المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، النائبة البرلمانية أميرة ابو شقة، لاعبة المنتخب المصري للرماية، بعد حصدها الميدالية الذهبية بمنافسات الاسكيت سيدات، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للجودو ولاعب منتخبنا الوطني يسري سامي بعد إحرازه برونزية عالمية في بطولة العالم للجودو شباب في البرتغال لوزن -60 كجم، لتكون بذلك أول ميدالية لمصر في تاريخ بطولات العالم للجودو منذ 17 عامًا.

• أناب الدكتور أشرف صبحي وفدًا رسميًا من الوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر للبارا تايكوندو، بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في بطولتي الجائزة الكبرى وبطولة العالم، والتي أقيمت بالمكسيك.

• أناب الدكتور أشرف صبحي، وفداً من الوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب الوطني لتجديف الشواطئ، بعد المشاركة في بطولة العالم بإيطاليا، حيث استطاع اللاعب عمر شريف القماطي أن يحصد الميدالية البرونزية، وحصدت اللاعبة هنا السبكي المركز الرابع لأول مرة في تاريخ اتحاد التجديف في سباق فردي سكيف.

نختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة:

• نظمت وزارة الشباب والرياضة ورش تدريبية على صناعة الخزف والفخار، على هامش معرض "بيزنس يا شباب" للمنتجات الحرفية واليدوية، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الكيان الشبابي اتحاد طلاب تحيا مصر، فعاليات «القمة الشبابية العربية»، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بمشاركة 200 شابًا وشابة من مختلف الدول العربية ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالدولة.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "عاملة شغل" لتدريب ١٢٠٠ فتاة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة "إنجاز مصر"، وبرعاية شركة بيبسيكو وكبرى الشركات في السوق المصري.

• تنظم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، والمعهد القومي للتغذية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وهيئة الإسعاف، برامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل الصحة النفسية والإدمان واستهلاك التبغ والتغذية الصحية والإسعافات الأولية والصحة الإنجابية والعنف والتغير المناخي.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوي القدرات والهمم بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، تضمنت تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات القافلة المتنقلة "الشباب والمناخ اليوم"، بمحافظة الفيوم، بحضور المحافظ، تنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها والتي تشمل بناء القدرات، حوار الشباب، ومسابقات، وعروض مسرحية، ومعسكرات تدريبية، بالإضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، مباريات ومنافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز النسخة العاشرة، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة"، بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

• نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة ميدانية لأعضاء الفرق الشبابية لوحدة "تصدوا معنا" بمحافظة بورسعيد، الي المتحف الحربي، في إطار احتفالات الوزارة بالذكري الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.