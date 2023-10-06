عضو بـ"التحالف الوطني": بيانات البرلمان الأوربي الأخيرة مليئة بالأكاذيب

أعلن محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن رفضه للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية ذات سيادة وعلى جميع الدول أن تحترمها.

وطالب سيف، خلال تصريحات صحفية، البرلمان الأوروبى بالتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وضرورة أن يحترم استقلال الدولة المصرية، وهذا هو النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.

وشدد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على ضرورة أن يتحقق البرلمان الأوروبي من معلوماته ومن مصادره، لأنه بيانات البرلمان الأوروبي عن مصر خلال الفترة الأخير غير صحيحة ومليئة بالأكاذيب، وهناك بعض الشخصيات الجماعات الأرهابية تستقوي بمثل هذه البيانات، كل هذا جعل البرلمان الأوروبي يفقد مصداقيته.

وأوضح محمد سيف، أن حقوق الانسان فى مصر حدث بها طفرة كبيرة والجميع فى مصر وعلى رأسهم المعارضة يشهدون بذلك، مؤكدا أن محاولة التشكيك فى نزاهة واستقلال القضاء المصري مرفوضة جملة وتفصيلا .