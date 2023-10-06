الأهلي يتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا لليد.. "صور"

تأهل الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة افريقيا للاندية التي تستضيفها الكونغو في رحلة البحث عن اللقب القاري.

واصل فريق يد الأهلي مشواره المميز في بطولة إفريقيا للأندية، وحجز مقعده في نهائي البطولة بالفوز على بي إم سي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة بالدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا التي تقام في الكونغو.

أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقًا للاعبي رجال يد الأهلي لينتهي بنتيجة 20-12، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 37-24.

ومن المقرر ان يلعب رجال يد الأهلي مباراة النهائي غدًا السبت أمام فريق جي إس كيه الكونغولي .

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.