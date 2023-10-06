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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالواحد السيد يعلق على مجموعة الزمالك في كأس الكونفيدرالية

عبدالواحد السيد وجهاز
عبدالواحد السيد وجهاز الزمالك
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أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على رفضه لفكرة تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مجموعة سهلة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الواحد السيد :" أرفض نغمة مجموعة سهلة أو صعبة، لأن جميع المنافسين فرق قوية طالما تأهلت لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية".

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي و سوار الغيني و أبو سليم الليبي.

وتابع مدير الكرة قائلا:" لدينا هدف واحد وهو التأهل للدور التالي والمنافسة على اللقب، ولابد من التركيز خلال منافسات كأس الكونفدرالية من أجل التتويج بالبطولة".

وأضاف قائلا:" الزمالك سيستعد بجدية لكافة المنافسين من أجل الفوز في المباريات التي سنخوضها للتأهل للدور التالي والمنافسة على اللقب".

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عبد الواحد نادي الزمالك كأس الكونفدرالية
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