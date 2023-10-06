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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة البنك الأهلي لمواجهة الزمالك في الدورى

رئيس نادي البنك الاهلي
رئيس نادي البنك الاهلي بصحبة بابا فاسيليو
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اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة  الزمالك وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا السبت ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.
وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني

خط الوسط .. محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ أحمد سعيد  _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.

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