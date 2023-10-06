الدوري السعودي.. النصر يتقدم على أبها في الشوط الأول بمشاركة رونالدو

تقدم فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر، حيث يقود الخط الهجومي مع السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وافتتح البرتغالي أوتافيو التسجيل للعالمي مبكرًا في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وأحرز سعد بقير هدف أبها الوحيد حتى الآن في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح النصر.

ويحتل النصر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 18 نقطة، فيما يأتي أبها في المركز السادس عشر بـ6 نقاط.

وبدأ النصر مباراته أمام أبها، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس.- إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني – أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو.