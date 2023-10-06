"إرادة جيل" يستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشان انتخابات رئاسة الجمهورية

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية ان حزب إرادة جيل بجميع قياداته واعضائه يستنكرون بشدة بيان البرلمان الأوروبي بشان انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد الحزب ان بيان البرلمان الأوروبي يمثل تدخلا فى شئون مصر، رافضا هذا التدخل، ومعتبرًا أن البيان يكشف انحياز البرلمان الأوروبي لجماعة الاخوان الإرهابية وحلفائها لا سيما أنه له سجل من

السوابق السيئة في التعامل مع القضايا المصرية وينصب نفسه واصيا على الشعب المصرى وهذا ما يرفضه الشعب المصرى المحب لوطنه.

وطالب الحزب البرلمان الأوروبى ان يهتم بما يدور فى الدول الأوربية من انتهاكات لحقوق المهاجرين وغيرها من الانتهاكات أو يهتم بالدول التى بها حروب وتحتاج الى الادوية والغذاء والامن والامان.