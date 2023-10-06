المجر تعارض إجراء تغييرات على ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عن رفض بلاده التام التعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي في الفترة من 2024-2027، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي تنص على مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا.

وشدد أوربان في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في كييف بدلًا من إلزام دول الأعضاء بتخصيص المزيد من الأموال وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدًا في الوقت نفسه إصرار المجر على عدم تزويد كييف بالأسلحة.

واتهم رئيس وزراء المجر، بروكسل بمحاولة تصعيد الأوضاع في أوكرانيا من جراء هذا القرار الذي قد يؤدي إلى استمرار الحرب في أوكرانيا لأربع سنوات أخرى، مشيرًا إلى أن بلاده لا تستطيع دعم التغييرات في ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، في وقت سابق، تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2024-2027، تنص بشكل خاص على تخصيص 50 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، ووفقًا للوائح، لا يمكن الموافقة على قضية هذه الميزانية سوى بالإجماع، الأمر الذي يتطلب موافقة قادة جميع دول الاتحاد.