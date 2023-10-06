الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على حفل تخرج الأكاديمية العسكرية في سوريا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف، أمس الخميس، حفل تخرج في الأكاديمية العسكرية في محافظة حمص في سوريا باستخدام طائرة مسيرة، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم مدنيون، والعديد من الإصابات.

كما أعرب الأمين العام حسبما نقل عنه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي في نيويورك، اليوم عن رفضه العميق لجميع أعمال العنف في سوريا، وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت أمس سقوط 100 قتيل من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى عشرات الجرحى إثر استهداف إرهابي بمسيرات لحفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.