أستاذ علوم سياسية: فيلم "جولدا" يجدد خرافات إسرائيل حول "أشرف مروان"

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 07:47 م

مع الاحتفال بالعيد الـ ٥٠ لانتصار أكتوبر، تسعى "البوابة نيوز" لتسليط الضوء على الجوانب المضيئة لتلك الحرب من خلال الحديث مع عسكريين وسياسيين لكشف الدور الذي تلعبه الدراما في تسيطر ملاحم وتخليد أبطال الحرب.

وفي حديث الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، " للبوابة نيوز " شدد على أن ملف أشرف مروان الهدف منه إثارة البلبلة، ومحاولة إسرائيلية للتشويش على البطولات العربية.

وقال: إسرائيل كل عام تريد تجديد بعض الخرافات حول موضوع أشرف مروان، وبالنسبة لفيلم جولدا، فهم يعرضون روايتهم.

وأضاف أن أجهزة المخابرات والمعلومات فى إسرائيل تدخلت فى الكثير من الصياغات الخاصة بكتاب أشرف مروان، الذي أشبه ما يكون برواية تجسس، لا يحتوي على معايير المهنية، مؤكدا أن الكاتب خبير علاقات دولية وليس صحفيا، والفيلم الخاص بالكتاب ليس عملا فنيا، ولكنه مجرد دعاية واستعراض للعمليات المفبركة للمخابرات الإسرائيلية.

وتابع أن هناك صراعا داخليا بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وصلت إلى الكنيست وخرجت لوسائل الإعلام، وبدأوا فى استعراض عملياتهم الخاصة من بينها القضية الملفقة لأشرف مروان، والتعامل معه على أنه جاسوس إسرائيلى.

وأوضح أن هناك العديد من الملفات السرية الخاصة بالجواسيس الإسرائيليين فى الشرق الأوسط والعالم، تهدف للتشويش على البطولات العربية التي استطاعت اختراق النظم الإسرائيلية المعقدة.