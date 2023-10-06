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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مصطفى شعبان يحتفل بانتصارات أكتوبر بمشهد من مسلسله

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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إحتفل الفنان مصطفى شعبان بالذكرى ال ٥٠ لإنتصار حرب أكتوبر المجيدة، وهنأ الشعب المصرى والعربى بذكرى النصر.

https://www.instagram.com/reel/CyD2bGWo4MT/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وشارك الجمهور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بمشهد من مسلسله الوطنى "العميل ١٠٠١"، وعلق على المشهد "كل سنه واحنا بخير، وذكريات هذا اليوم العظيم فى تاريخ الشعب المصرى والعربى".

مسلسل"العميل ١٠٠١" بطولة مصطفى شعبان، نور، نيللى كريم، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد عزمى، خيرية أحمد والإخراج شيرين عادل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" ، بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولى، باسم سمرة، سوسن بدر، نسرين أمين، جومانا مراد، والإخراج أحمد خالد موسى.

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مصطفى شعبان حرب أكتوبر يوم النصر بابا المجال العميل ١٠٠١
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