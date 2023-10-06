السويد ترسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 199 مليون دولار

قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون، إن بلاده سترسل لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة تقدر بقيمة 199 مليون دولار، وستشمل بشكل رئيسي الذخائر وقطع الغيار للأنظمة التي تم إرسالها مسبقًا.

وأضاف جونسون في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية، اليوم الجمعة أن الحكومة السويدية طلبت من قواتها المسلحة دراسة ما إذا كانت السويد قادرة على إرسال مقاتلات جاس جريبين إلى أوكرانيا.

الجدير بالذكر أن الحزمة الجديدة من المساعدات ستكون الرابعة عشرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وقد بلغ إجمالي المساعدات السويدية لأوكرانيا ملياري دولار.