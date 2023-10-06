الخارجية الروسية: المجتمع الدولي أنصت بوضوح إلى رسالة لافروف في الأمم المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن المجتمع الدولي أنصت بوضوح إلى رسالة وزير الخارجية سيرجي لافروف، في الأمم المتحدة، بشأن التحديات والمخاطر التي يتعين مواجهتها اليوم، وأعربت كثير من الدول في الأمم المتحدة عن دعمها لهذه الرسالة.

وأضاف فيرشينين في مؤتمر صحفي عقب مشاركة الوفد الروسي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة "أن الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الروسي، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاقت تفهمًا لدى المجتمع الدولي، وكانت صارمة في تحديد التحديات والمخاطر التي يتعين على المجتمع الدولي مواجهتها اليوم".

ووصف الدبلوماسي الروسي، زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى الأمم المتحدة خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة بالأمم المتحدة بـ"الباهتة".

وأشار إلى أن لافروف، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أكد بوضوح شديد في نيويورك على ضرورة احترام والانصياع لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مضيفًا أن الوفد الروسي شعر بدعم ممثلي الدول الأخرى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة خلال اللقاءات الثنائية والاجتماعات المتعددة الأطراف.