محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

ينافس النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب ترشحه لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر سبتمبر الماضي.

وترشح صلاح لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر سبتمبر الماضي من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ينافس 6 لاعبين، هم: بيدرو نيتو من وولفرهامبتون، جارود بوين من وست هام يونايتد، جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي، أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، كيران تريبيير ظهير نيوكاسل يونايتد، وسون هيونج مين قائد توتنهام هوتسبير.

كما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن ترشح 6 لاعبين لجائزة لاعب شهر سبتمبر، وجاء على رأسهم الفرعون المصري.

وينافس محمد صلاح على هذه الجائزة، كل من، بوكايو ساكا (أرسنال) وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) وكيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد) وجيمس ماديسون وسون هيونج مين (توتنهام).

وتمنح رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، وفقًا لتصويت الجماهير عبر موقع الرابطة الرسمي، وللتصويت اضغط هنا

وشارك محمد صلاح مع ليفربول، في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر سبتمبر، وأحرز هدفين وصنع 2 آخرين.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم، برصيد 16 نقطة.