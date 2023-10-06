وزير التنمية المحلية: مجموعات العمل تمكنت من رفع كافة التجمعات بالمناطق الساخنة بمطروح

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها محافظة مطروح في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التي اتخذتها المحافظات التي تعرضت لموجة من الطقس السيء وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية .

وأشار تقرير غرفة العمليات إلي سقوط أمطار من متوسطة الي شديدة علي عدة مدن ومناطق بمحافظة مطروح مساء يوم الأربعاء الموافق 4/10/2023 وهي وادي إسماعيل بالكيلو 4 ووادي الرمل والخروبة والقصر وسوق ليبيا واستمرت أعمال رفع تجمعات المياه ومحاولة السيطرة علي الأزمة حتي يوم الخميس ، كما تم إنشاء حواجز ترابيه بطريق السلوم مسار سير وادي الخروبة الي البحر، كما أوضح التقرير عدم تأثير وادي إسماعيل بالكيلو 4 وبداية انخفاض منسوب المياه بالسد، وفي مدينة النجيلة تم عمل فتحات في الرصيف والجزيرة الوسطي لتصريف المياه وتسيير حركة المرور.

وتضمن التقرير أنه في ظل تصاعد الأزمة قامت محافظة مطروح بطلب دعم من المحافظات المجاورة وتم وصول 13 سيارة شفط وسيارة واحدة خاصة بالأزمات من محافظة الإسكندرية وتوزيعها بالمناطق الساخنة، كما تم وصول 12 سيارة من محافظة البحيرة حيث تم وصول 5 سيارات من وادي النطرون ، و 4 سيارات من أبوالمطامير، وسيارتين من كفر الدوار وسيارة من بدر وتم توزيعهم أيضاً بالمناطق الساخنة، استمرار اعمال رفع التجمعات علي قدم وساق بمعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومعدات المحافظة وتكوين مجموعات عمل مع معدات الدعم ، واستمرت العمل بذات الكفاءة حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة .

وأكد اللواء هشام آمنة ان مجموعات العمل تمكنت من رفع كافة التجمعات بالمناطق الساخنة وهي القصر والخروبة ومنطقتي سوق ليبيا واللوكس وتم سد أماكن تسريب المياه الي المدينة، وتم فتح الطريق كليًا وشفط جميع المياه من الطريق الدولي ومنطقة السجل المدني وأمام عمارات الكيلو 4 ،حيث تم نهو جميع الأعمال بهذه المناطق وإعادة الأمور الي طبيعتها، وجاري استمرار العمل علي رفع التجمعات بالشوارع الداخلية، لافتاً الي انه جاري المتابعة مع المحافظة بشأن إجراءات ما بعد الأزمة وبحث الدروس المستفادة وتصحيح الأخطاء .

ووجه وزير التنمية الملحية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية ، مشدداً على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وطالب وزير التنمية المحلية باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظة ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفوري مع أي مستجدات فى حالة سقوط أمطار .

وشدد اللواء هشام آمنة علي استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية ، مطالبا المواطنين توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية .

كما وجه وزير التنمية المحلية ، الأجهزة التنفيذية بمطروح بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ووزارة التضامن لمتابعة الوضع المعيشي للأسر المتضررة من السيول والأمطار وإرسال المساعدات والمواد الغذائية والإعاشة اللازمة لهم.