في حوار لـ"البوابة نيوز".. اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق: هناك بطولات عسكرية كثيرة خلال نصر أكتوبر لم تظهر للنور.. وتعاونت مع أسامة أنور عكاشة لصناعة فيلم عالمي

مع الاحتفال بالعيد الـ ٥٠ لانتصار أكتوبر، سعت "البوابة" لتسليط الضوء على الجوانب المضيئة لتلك الحرب من خلال الحديث مع عسكريين وسياسيين لكشف الدور الذي تلعبه الدراما في تسيطر ملاحم وتخليد أبطال الحرب.

اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق، شدد على ضرورة وجود عمل تليفزيوني وسينمائي يرقى إلى مستوى العمل العسكري فى حرب أكتوبر، مشيرا إلى أنه ما زال هناك الكثير من الأعمال العسكرية والبطولات التي لم يعرف عنها المواطن شيئا حتى الآن.

وقال خلال حديثه لـ"البوابة": عندما كنت أتولى إدارة الشئون المعنوية فكرت وبدأت في تنفيذ مشروع سينمائي ضخم بتقديم فيلم سينمائي مدته ٤ ساعات بنفس الشكل لفيلم فرنسا وأمريكا الذى تحدث عن الحرب العالمية، وبدأت في العمل وجلست مع أسامة أنور عكاشة للتحضير للفيلم، وتم وضع لجنة عسكرية تضم أعضاء من كل إدارات القوات المسلحة.

وأضاف، اخترنا أحد مخرجي هوليود المعروفين، وتعاقدنا معه لمدة ١٠ شهور، وكان الفيلم ينقسم إلى جزئين الأول لمدة ساعتين يشمل حرب الاستنزاف، والثاني أيضا لمدة ساعتين عن حرب أكتوبر، وسيشمل رصد معارك عسكرية ضخمة لم تكشف مثل حصار كبريت، ومدى المعاناة التي حدثت لأولادنا الابطال لأنهم كانوا محاصرين وتحملوا حتى النصر، وأيضا موقف الجنود من أسر عساف يأجورى وماذا حدث، بجانب معركة المنصورة الجوية، ومرحلة العبور والجهد للجنود المصريين التي لم تظهر للنور حتى الآن رغم وجود عدد قليل من الأعمال السينمائية إلا أنه لم يتم الكشف عن بعض الأحداث والبطولات الحقيقية التى حدثت أثناء الحرب وقبلها وبعدها.

وتابع، لقد عملت ١٣ فيلما وثائقيا عن حرب أكتوبر، منها الحلقة الأولى عن النكسة، و٦ أفلام عن حرب الاستنزاف ومثلها عن حرب أكتوبر، وهذه الأفلام موجودة فى الشئون المعنوية وأتوقع عرضها قريبا