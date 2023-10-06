الوكالة الدولية لأمن الطاقة تستنكر زيارة وزير الداخلية الإيراني لحقل الدرة

أعربت الوكالة الدولية لأمن الطاقة عن إستنكارها للممارسات الإيرانية في منطقة الخليج العربي ، التي تمثلت في قيام وزير الداخلية الإيراني "أحمد وحيدي" أمس الخميس بزبارة حقل الدرة للغاز الطببعي .

أكدت الوكالة أن هذا التصعيد الإيراني الإستفزازي ، هو أمر مرفوض تماما ، وذلك لكونه بمثابة تهديد للأمن العالمي و لأمن منطقة الخليج العربي، ويشكل مساسا بالسيادة الكويتية.

وطالبت الوكالة الدولية لأمن الطاقة السلطات الإيرانية بالكف عن تلك الممارسات والتصرفات التي تتعارض مع مبدأ حسن الجوار مع دول الخليج العربي؛ داعية إياها إلى إحترام هذا المبدا؛ إثباتا لحسن النوايا الإيرانية في المصالحة الاخيرة مع دول الخليج العربي والمتمثلة في التقارب الإيراني _ السعودي في شهر مارس الماضي.

جاء ذلك السلوك الإيراني، في وقت تؤكد فيه الكويت أن الثروات التي تقع في حقل الدرة مشتركة بين الكويت والسعودية مناصفة فقط لا غير ، وهذا ما تؤكده القوانين الدولية المعنية بترسيم الحدود البحرية بين الدول الخليجية من ناحية والطرف الإيراني من ناحية أخرى؛ بخلاف الحقوق التاريخية التي تؤكد حق السيادة الكويتية على حقل الدرة .