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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

حفل تخريج الدفعة الـ ١٥ من إكليريكية المحلة الكبرى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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احتفلت كلية القديس البابا كيرلس الأول والبابا شنوده الثالث الإكليريكية بإيبارشية المحلة الكبرى بتخريج الدفعة الـ ١٥، في قاعة الكلية وبحضور  الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية. 
حيث سلّم نيافته الخريجين شهادات التخرج، وأعلن بدء العام الدراسي الجديد. 
شهد الحفل عدد كبير من كهنة الإيبارشية وهيئة التدريس بالكلية، وخريجي الدفعات السابقة وطلبة الدفعة الجديدة.
يُذكر أن الكلية تم إنشائها بقرار من مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث في عام ٢٠٠٥.

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