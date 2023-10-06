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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تخريج دفعتين من معهدي الدراسات والرعاية بإيبارشية بطما

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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احتفلت إيبارشية طما، بتخريج الدفعة الـ ٢٨ من معهد القديس أثناسيوس الرسولي للدراسات اللاهوتية التابع للإيبارشية، ودفعة جديدة من معهد الرعاية والتربية (فرع طما)، في كنيسة الشهيدة دميانة بطما، وبحضور الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية. 
تضمن الحفل كلمة ألقاها نيافته عن "أهمية نشر التعليم الكنسي السليم"، وحثّ جميع الخدام والخادمات من أبناء الإيبارشية على ضرورة الالتحاق بمعهد الدراسات، وأيضًا نشيد الكلية الإكليريكية، كما قرأ الخريجين تعهد المعهد. 
كما سلّم  الأنبا إسحق شهادات التقدير لمدرسي معهد الدراسات اللاهوتية، وشهادات التخرج للخريجين، والذين بلغ عددهم ٦٥ خريج وخريجة من معهد الدراسات، و١٩ خريج وخريجة من معهد الرعاية والتربية من أبناء الإيبارشية، وتم التقاط الصور التذكارية.

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الأنبا إسحق القديس أثناسيوس الرسولي الكلية الاكليريكية دفعة جديدة شهادات التقدير معهد الرعاية والتربية
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