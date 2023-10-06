الخطة الكاملة لاحتفال شبكة الإذاعات الإقليمية بانتصارات 6 أكتوبر

تحتفل شبكة الإذاعات الاقليمية بانتصارات السادس من اكتوبر اليوم من خلال كل اذاعاتها، سواء البرامج او الفترات المفتوحة او حتي الفقرات المختلفة كالآتي:

إذاعة وسط الدلتا

فترة مفتوحه بعنوان شباب الإرادة

​فترة مفتوحة تتناول كيفية استفادة الشباب من روح أكتوبر ودروس إرادة أكتوبر بعد خمسين عاما

اللقاء المفتوح أكتوبر إرادة شعب وجيش

​أهم الدروس المستفادة من حرب ونصر أكتوبر وتكاتف الشعب والجيش

مجموعه من البرامج الخاصة والمسلسلات الدرامية التي تذاع علي مدار شهر أكتوبر

إذاعة مطروح

نصر أكتوبر المجيد ​

​التعريف بنصر أكتوبر والاعداد له وقوة وبسالة الجيش المصري وتحطيم اسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر

ذكريات وبطولات

​لقاءات مع مواطنين كبار السن عاصروا نصر أكتوبر والحديث عن رحتهم وذكرياتهم أيام النصر العظيم

قالوا عن أكتوبر

​عرض للإرشادات العالمية بالجيش المصري وجنوده وضباطه من قبل العالم أجمع في ذلك الوقت

قالوا اشعار في ذكري الانتصار

​عن أشهر القصائد البدوية التي واكبت انتصار أكتوبر والفخر بالجيش المصري وانتصاراته

إذاعة جنوب سيناء

تحية وتقدير ​

كلمات تهنئة من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والمواطنين بمناسبة ذكري نصر أكتوبر مع التركيز علي ما يتم من إنجازات ومشروعات عملاقة علي ارض مصر وإبراز دور القوات المسلحة في المشاركة في عملية التنمية في كافة المجالات

حروف من دهب

يتضمن لقاءات مع أبناء سيناء منن المجاهدين الذين كان لهم دور في حرب الاستنزاف واسترجاع ذكري النصر العظيم وما قدمه الجيش المصري من ملحمة بطولية عام 73

بصبح عليك ​

​فقرات ومعلومات متنوعه عن نصر أكتوبر لجلال اللحظة من نصر أكتوبر

شخصيات وبصمات

​الحديث عن رجال القوات المسلحة والقاء الضوء علي بعض الشخصيات العسكرية التي لها دور بارز في نصر أكتوبر

إذاعة القاهرة الكبرى

برنامج خاص عن أكتوبر ​

​تتضمن لقاءات مع اسر الشهداء في ذكري انتصر أكتوبر

فترة مفتوحة

​تتضمن يسعد صباحك – فترة مفتوحة – مساء الخير ياقاهرة

بانوراما الاخبار

​تتضمن جريدة القاهرة الكبرى – س سياسة – ماوراء الحدث

قواتنا المسلحة شكرا

مسلسل أكتوبر

شخصية من وقع المسئولية

أولاد بلدنا

مقال مسموع

صورة مضيئة

معلومة ثقافية

مصر المستقبل

مع تقديري وعرفاني

بروموهات مطوعه للمناسبة

إذاعة شمال سيناء

قالوا عن أكتوبر

​يتناول البرنامج اهم كتب عن نصر أكتوبر المجيد من قبل المحللين والعسكريين والسياسيين والمفكرين في مصر والعالم

وسام علي صدر مصر ​

​يتناول البرنامج نتائج واصداء حرب أكتوبر علي المستوي الإقليمي والعالمي

أكتوبر في وجدان الشعب

​يعرض البرنامج ابداعات الشعراء التي تعبر عن نصر أكتوبر المجيدة

درع وسيف

يتناول البرنامج دور القوات المسلحة في تحقيق شهر أكتوبر العظيم ودورها في دع عجلة التنمية علي ارض الوطن والدفاع عن مقدراته

العبور العظيم

​يتناول البرنامج الاعداد والتخطيط الجيد والبطولات التي قدمها رجال مصر في تحقيق النصر

إذاعة الوادي الجديد

نقطة تحول

لقاءات مع بعض المثقفين حول كيف كان انتصار أكتوبر نقطة تحول غيرت وجه مصر والعالم العربي وتغيير الخريطة السياسية للعالم

نصر وعزه

حوارات مع المواطنين حول هذا النصر العظيم في استعادة عزة وكرامه المصريين والعرب وكسر الأوهام لدي العدو بانه الجيش الذي لا يقهر

ولا يزال العبور مستمر

لقاءات مع المواطنين وانطباعهم عن أهمية المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة من حيث الدقة والسرعة في التنفيذ واثرها علي حياه المواطنين

فرسان النصر

​حوارات مع الذين شاركوا في انتصارات أكتوبر وتقديم لبعض النماذج

روح أكتوبر

​حول قيمة هذا الانتصار العظيم واتخاذه كنموذج للأجيال الحالية في دقة التخطيط والتنفيذ وما حققه هذا النصر العظيم

إذاعة شمال الصعيد

فترة صباح الفل علي أولاد بلدي

فترة مفتوحة صوت الجماهير

تغطية فعاليات الاحتفال بمحافظات الإقليم

إذاعة الإسكندرية

فترة مفتوحة رحلة في كتاب

​عن ابرز الكتب التي تناولت حرب أكتوبر محليا وعالميا

برنامج رجال لها بصمة

​حول الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام والإنجازات والنشأة من البداية

فترة بعنوان أكتوبر في الإسكندرية

​تتناول الاعمال الغنائية اليت تم انتاجها في إذاعة الإسكندرية اثناء الحرب

آخر الأسبوع

​تتضمن القاء الضوء علي كلمة عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور 50 عام علي نصر أكتوبر