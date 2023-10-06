الدوري السعودي.. رونالدو على رأس تشكيل النصر لمواجهة أبها

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أبها، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم الجمعة، نظيره أبها على ملعب الأول بارك، في مباراة تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر، حيث يقود الخط الهجومي مع السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وشهد خط وسط العالمي، تواجد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بجانب البرتغالي أوتافيو، بينما يتولى نواف العقيدي حماية عرين الأصفر.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس.- أيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني – أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو.

يحتل النصر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 18 نقطة، فيما يأتي أبها في المركز السادس عشر بـ6 نقاط.